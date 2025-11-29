Atelier ASEPT Ressentir, Explorer, Réinventer ses relations Familiales La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire

Atelier ASEPT Ressentir, Explorer, Réinventer ses relations Familiales

La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 09:00:00

fin : 2026-04-09 12:00:00

Date(s) :

2026-01-08

.

La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 projets@ruche-d-idees.com

English :

L’événement Atelier ASEPT Ressentir, Explorer, Réinventer ses relations Familiales Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral