ATELIER ASSEMBLAGE AU BAR DU CHATEAU DEPAZ Distillerie Depaz Saint-Pierre

ATELIER ASSEMBLAGE AU BAR DU CHATEAU DEPAZ 20 et 21 septembre Distillerie Depaz Martinique

Nombre de places limitées – réservation sur Bizouk Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:30:00+ – 2025-09-20T20:30:00+

Fin : 2025-09-21T19:30:00+ – 2025-09-21T20:30:00+

Plongez dans l’univers secret du maître de chai et initiez-vous à l’équilibre subtil des arômes. Cet atelier vous permettra de composer votre propre rhum vieux d’exception, unique, façonnée selon vos goûts et vos intuitions. Une expérience intime qui révèle la richesse et la diversité des rhums Depaz.

Distillerie Depaz Habitation La Montagne, Saint-Pierre 97250, Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique +596 596 78 13 16 http://www.depaz.fr Située sur le flanc de la montagne Pelée, le domaine Depaz comprend un musée, la distillerie l'habitation Château Depaz (bâtiment unique en Martinique construit en 1917 et 1922), Le Moulin à Cannes ou La case à Louisette pour se restaurer, la boutique qui propose la dégustation.

photo DEPAZ