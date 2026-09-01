Informations pratiques

Valflaunès

Atelier assemblage – Création de votre cuvée

Château Lancyre Valflaunès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17 20:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Et si vous deveniez vigneron le temps d’un atelier ?

Christel Valentin, vigneronne et œnologue du domaine, vous propose un atelier « Assemblage : Création de votre cuvée ».

Découvrez l’art de l’assemblage à travers différents cépages, réalisez votre cuvée et repartez avec votre création !

Au programme :

– Visite commentée du domaine : cave, chai à barriques, terrasse avec vue sur le Pic Saint Loup et les vignes

– Dégustation de nos cuvées

– Atelier « Assemblage : création de votre cuvée » : Découvrez l’art de l’assemblage à travers différents cépages, réalisez votre cuvée et repartez avec votre création

​Envie d’organiser un après-midi privatif avec vos amis ou votre famille autour d’un atelier ?

N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre Immersion ! .

Château Lancyre Valflaunès 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 32 74 contact@chateaudelancyre.com

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English :

What if you became a winemaker for the time of a workshop?

L’événement Atelier assemblage – Création de votre cuvée Valflaunès a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup