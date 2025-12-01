Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER ASSEMBLAGE DE VIN AU MAS REIG 11 12 25 Banyuls-sur-Mer

Chemin du Mas Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 35

Début : 2025-12-11 18:30:00
fin : 2025-12-11 20:00:00

2025-12-11

Devenez œnologue le temps de deux heures passionnantes au Mas Reig !
Chemin du Mas Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 73 88 07 

English :

Become a ?nologist for two exciting hours at Mas Reig!

German :

Werden Sie für zwei spannende Stunden in Mas Reig zum ?nologen!

Italiano :

Diventate un nologo per due ore emozionanti al Mas Reig!

Espanol :

Conviértete en psicólogo durante dos emocionantes horas en Mas Reig

