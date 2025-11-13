ATELIER ASSEMBLAGE DE VIN AU MAS REIG 13 11 25 Banyuls-sur-Mer
Chemin du Mas Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 25 – 25 – 25
Début : 2025-11-13 18:30:00
fin : 2025-11-13 20:00:00
2025-11-13
Devenez œnologue le temps de deux heures passionnantes au Mas Reig !
Chemin du Mas Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 73 88 07
English :
Become a ?nologist for two exciting hours at Mas Reig!
German :
Werden Sie für zwei spannende Stunden in Mas Reig zum ?nologen!
Italiano :
Diventate un nologo per due ore emozionanti al Mas Reig!
Espanol :
Conviértete en psicólogo durante dos emocionantes horas en Mas Reig
L’événement ATELIER ASSEMBLAGE DE VIN AU MAS REIG 13 11 25 Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-31 par VIGNOBLES & DECOUVERTES