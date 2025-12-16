ATELIER ASSEMBLAGE Famille Vallat Montpeyroux

ATELIER ASSEMBLAGE

Famille Vallat 301 route de St Etienne Montpeyroux Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17 2026-02-21 2026-03-14 2026-04-25

Création de votre propre bouteille de vin rouge. Vivez une expérience unique avec notre Atelier Assemblage et créez votre propre bouteille de vin rouge comme un véritable œnologue !

Famille Vallat 301 route de St Etienne Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 47 63 53 53

English :

Create your own bottle of red wine. Live a unique experience with our Assemblage Workshop and create your own bottle of red wine like a true ?nologist!

