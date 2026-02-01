Atelier Assemblage place du château Royer
Atelier Assemblage place du château Royer samedi 7 février 2026.
place du château Domaine Debreuille Royer Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-07 15:30:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
2026-02-07 2026-05-02
Réveillez vos sens et percez les secrets de la vinification. L’assemblage est une étape cruciale qui permet d’allier des qualités complémentaires pour créer des vins plus riches et équilibrés.
Au programme
• Éveil olfactif Découverte des arômes typiques des vins de Bourgogne.
• Dégustation technique Analyse des quatre vins de base et identification des défauts courants (oxydation, réduction).
• Pratique Utilisation du matériel de cave pour réaliser votre propre assemblage selon vos goûts.
Une expérience sensorielle unique pour apprivoiser le savoir-faire du maître de chai !
Les assemblages créés sur place ne pourront pas être ramenés chez soi. .
place du château Domaine Debreuille Royer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 81 83 79 contact@domaine-debreuille.com
