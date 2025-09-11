Atelier Assemblage Saint-Cannat
Atelier Assemblage Saint-Cannat jeudi 11 septembre 2025.
Atelier Assemblage
Jeudi 11 septembre 2025 de 17h30 à 20h.
Jeudi 25 septembre 2025 de 17h30 à 20h. Domaine Bargemone RN7 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 65 EUR
Début : 2025-09-11 17:30:00
fin : 2025-09-25 20:00:00
Date(s) :
2025-09-11 2025-09-25
Venez vivre un moment inoubliable au cœur du domaine Bargemone.
Dans une ambiance conviviale assemblez différents cépages, testez, goûtez, ajustez et repartez avec! .
Domaine Bargemone RN7 Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Come and experience an unforgettable moment at the heart of the Bargemone estate.
German :
Erleben Sie einen unvergesslichen Moment im Herzen der Domaine Bargemone.
Italiano :
Venite a vivere un momento indimenticabile nel cuore della tenuta di Bargemone.
Espanol :
Venga a vivir un momento inolvidable en el corazón de la finca de Bargemone.
