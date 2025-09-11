Atelier Assemblage Saint-Cannat

Atelier Assemblage Saint-Cannat jeudi 11 septembre 2025.

Atelier Assemblage

Jeudi 11 septembre 2025 de 17h30 à 20h.

Jeudi 25 septembre 2025 de 17h30 à 20h. Domaine Bargemone RN7 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 65 EUR

Venez vivre un moment inoubliable au cœur du domaine Bargemone.

Dans une ambiance conviviale assemblez différents cépages, testez, goûtez, ajustez et repartez avec! .

Domaine Bargemone RN7 Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and experience an unforgettable moment at the heart of the Bargemone estate.

German :

Erleben Sie einen unvergesslichen Moment im Herzen der Domaine Bargemone.

Italiano :

Venite a vivere un momento indimenticabile nel cuore della tenuta di Bargemone.

Espanol :

Venga a vivir un momento inolvidable en el corazón de la finca de Bargemone.

