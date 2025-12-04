ATELIER ASSEMBLAGE VIN MAS REIG 04 12 25 Banyuls-sur-Mer
ATELIER ASSEMBLAGE VIN MAS REIG 04 12 25 Banyuls-sur-Mer jeudi 4 décembre 2025.
ATELIER ASSEMBLAGE VIN MAS REIG 04 12 25
Lieu-dit Mas Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 49 – 49 – 49
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 18:30:00
fin : 2025-12-04 20:30:00
Date(s) :
2025-12-04
Devenez œnologue le temps d’un atelier ! Découvrez les cépages, composez votre propre cuvée, créez son étiquette et repartez avec votre bouteille une expérience sensorielle et créative unique.
Durée 2h
Réservation obligatoire auprès du Mas Reig. C…
.
Lieu-dit Mas Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 lemasreig@cc-acvi.com
English :
Become a ?nologist for a workshop! Discover the grape varieties, create your own cuvée, design its label and leave with your own bottle: a unique sensory and creative experience.
Duration: 2 hours
Reservations required at Mas Reig. C…
German :
Werden Sie für die Dauer eines Workshops zum Önologen! Entdecken Sie die Rebsorten, stellen Sie Ihre eigene Cuvée zusammen, gestalten Sie das Etikett und nehmen Sie Ihre eigene Flasche mit nach Hause: ein einzigartiges sensorisches und kreatives Erlebnis.
Dauer: 2 Std
Reservierung bei Mas Reig erforderlich. C…
Italiano :
Diventa un nologo per la durata di un workshop! Scoprite i vitigni, create la vostra cuvée, disegnate l’etichetta e uscite con la vostra bottiglia: un’esperienza sensoriale e creativa unica.
Durata: 2 ore
Prenotazione obbligatoria presso Mas Reig. C…
Espanol :
Conviértase en nólogo durante un taller Descubra las variedades de uva, cree su propia cuvée, diseñe su etiqueta y salga con su propia botella: una experiencia sensorial y creativa única.
Duración: 2 horas
Imprescindible reservar con Mas Reig. C…
L’événement ATELIER ASSEMBLAGE VIN MAS REIG 04 12 25 Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-31 par OT DE BANYULS SUR MER