ATELIER ASSEMBLAGE VIN MAS REIG 04 12 25

Lieu-dit Mas Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 49 – 49 – 49

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 18:30:00

fin : 2025-12-04 20:30:00

Date(s) :

2025-12-04

Devenez œnologue le temps d’un atelier ! Découvrez les cépages, composez votre propre cuvée, créez son étiquette et repartez avec votre bouteille une expérience sensorielle et créative unique.

Durée 2h

Réservation obligatoire auprès du Mas Reig. C…

.

Lieu-dit Mas Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 lemasreig@cc-acvi.com

English :

Become a ?nologist for a workshop! Discover the grape varieties, create your own cuvée, design its label and leave with your own bottle: a unique sensory and creative experience.

Duration: 2 hours

Reservations required at Mas Reig. C…

German :

Werden Sie für die Dauer eines Workshops zum Önologen! Entdecken Sie die Rebsorten, stellen Sie Ihre eigene Cuvée zusammen, gestalten Sie das Etikett und nehmen Sie Ihre eigene Flasche mit nach Hause: ein einzigartiges sensorisches und kreatives Erlebnis.

Dauer: 2 Std

Reservierung bei Mas Reig erforderlich. C…

Italiano :

Diventa un nologo per la durata di un workshop! Scoprite i vitigni, create la vostra cuvée, disegnate l’etichetta e uscite con la vostra bottiglia: un’esperienza sensoriale e creativa unica.

Durata: 2 ore

Prenotazione obbligatoria presso Mas Reig. C…

Espanol :

Conviértase en nólogo durante un taller Descubra las variedades de uva, cree su propia cuvée, diseñe su etiqueta y salga con su propia botella: una experiencia sensorial y creativa única.

Duración: 2 horas

Imprescindible reservar con Mas Reig. C…

L’événement ATELIER ASSEMBLAGE VIN MAS REIG 04 12 25 Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-31 par OT DE BANYULS SUR MER