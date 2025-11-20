ATELIER ASSEMBLAGE VIN MAS REIG 20 11 25

Chemin du Mas Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 35

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20 20:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Atelier Vins de Collioure Banyuls et fromages

Découvrez les secrets des accords parfaits entre vins et fromages ! Dégustation gourmande de fromages artisanaux et de vins des AOP Collioure et Banyuls.

Durée 1h30

Participants de 4 à 19 personnes…

.

Chemin du Mas Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 lemasreig@cc-acvi.com

English :

Collioure Banyuls wine and cheese workshop:

Discover the secrets of perfect wine and cheese pairings! Gourmet tasting of artisan cheeses and Collioure and Banyuls PDO wines.

Duration: 1h30

Participants: from 4 to 19 people…

German :

Workshop Collioure Banyuls Weine und Käse

Entdecken Sie die Geheimnisse der perfekten Kombination von Wein und Käse! Feinschmeckerverkostung von handwerklich hergestellten Käsesorten und Weinen der g.U. Collioure und Banyuls.

Dauer: 1,5 Std

Teilnehmer: von 4 bis 19 Personen…

Italiano :

Laboratorio di vini e formaggi Collioure Banyuls:

Scoprite i segreti dell’abbinamento perfetto tra vino e formaggio! Degustazione di formaggi artigianali e di vini Collioure e Banyuls DOP.

Durata: 1h30

Partecipanti: da 4 a 19 persone…

Espanol :

Taller de vinos y quesos de Collioure Banyuls:

Descubra los secretos del maridaje perfecto entre vinos y quesos Degustación gastronómica de quesos artesanos y vinos DOP de Collioure y Banyuls.

Duración: 1h30

Participantes: de 4 a 19 personas…

L’événement ATELIER ASSEMBLAGE VIN MAS REIG 20 11 25 Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-31 par OT DE BANYULS SUR MER