ATELIER ASSEMBLAGE VIN MAS REIG 20 11 25 Banyuls-sur-Mer
Chemin du Mas Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 35 – 35 – 35
Début : 2025-11-20 18:30:00
fin : 2025-11-20 20:00:00
2025-11-20
Atelier Vins de Collioure Banyuls et fromages
Découvrez les secrets des accords parfaits entre vins et fromages ! Dégustation gourmande de fromages artisanaux et de vins des AOP Collioure et Banyuls.
Durée 1h30
Participants de 4 à 19 personnes…
Chemin du Mas Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 lemasreig@cc-acvi.com
English :
Collioure Banyuls wine and cheese workshop:
Discover the secrets of perfect wine and cheese pairings! Gourmet tasting of artisan cheeses and Collioure and Banyuls PDO wines.
Duration: 1h30
Participants: from 4 to 19 people…
German :
Workshop Collioure Banyuls Weine und Käse
Entdecken Sie die Geheimnisse der perfekten Kombination von Wein und Käse! Feinschmeckerverkostung von handwerklich hergestellten Käsesorten und Weinen der g.U. Collioure und Banyuls.
Dauer: 1,5 Std
Teilnehmer: von 4 bis 19 Personen…
Italiano :
Laboratorio di vini e formaggi Collioure Banyuls:
Scoprite i segreti dell’abbinamento perfetto tra vino e formaggio! Degustazione di formaggi artigianali e di vini Collioure e Banyuls DOP.
Durata: 1h30
Partecipanti: da 4 a 19 persone…
Espanol :
Taller de vinos y quesos de Collioure Banyuls:
Descubra los secretos del maridaje perfecto entre vinos y quesos Degustación gastronómica de quesos artesanos y vinos DOP de Collioure y Banyuls.
Duración: 1h30
Participantes: de 4 a 19 personas…
