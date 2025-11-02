Atelier Assiettes décorées Martainville-Épreville
Route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime
Début : 2025-11-02 14:30:00
fin : 2025-11-02 16:00:00
2025-11-02
La vaisselle autrefois était un ensemble d’objets représentatifs de la famille a qui elle appartenait, un élément que l’on montrait fièrement lorsque l’on recevait. Venez ici décorer votre assiette à l’effigie de votre famille. Atelier encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation.
Dimanche 2 novembre de 14h30 à 16h. Tarifs 5 € en plus du billet d’entrée .
Route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 musees.departementaux@seinemaritime.fr
