Atelier assistante maternelle

13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 09:45:00

fin : 2026-04-02 11:00:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-30

Atelier d’une heure pour les enfants et leurs assistantes maternelles.

Au programme visite de la ferme, éveil sensoriel au contact des animaux, préparation des repas des animaux, … .

13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20

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English :

L’événement Atelier assistante maternelle Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon