Atelier assistante maternelle Locoal-Mendon
Atelier assistante maternelle Locoal-Mendon jeudi 2 avril 2026.
Atelier assistante maternelle
13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 09:45:00
fin : 2026-04-02 11:00:00
Date(s) :
2026-04-02 2026-04-30
Atelier d’une heure pour les enfants et leurs assistantes maternelles.
Au programme visite de la ferme, éveil sensoriel au contact des animaux, préparation des repas des animaux, … .
13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
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English :
L’événement Atelier assistante maternelle Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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