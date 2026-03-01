Atelier assouplissements et renforcements musculaires Studio de Danse Vichy

Atelier assouplissements et renforcements musculaires

Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Tarif : 10.7 – 10.7 – 10.7 EUR

Début : 2026-03-28 13:00:00

fin : 2026-03-28 14:00:00

2026-03-28

Atelier assouplissements et renforcements musculaires. Inscriptions jusqu’au 23 Mars 2026

.

Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com

English :

Flexibility and muscle-strengthening workshop. Registration until March 23, 2026

L’événement Atelier assouplissements et renforcements musculaires Vichy a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations