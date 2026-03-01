Atelier assouplissements et renforcements musculaires Studio de Danse Vichy
Atelier assouplissements et renforcements musculaires Studio de Danse Vichy samedi 28 mars 2026.
Atelier assouplissements et renforcements musculaires
Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy Allier
Tarif : 10.7 – 10.7 – 10.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 13:00:00
fin : 2026-03-28 14:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Atelier assouplissements et renforcements musculaires. Inscriptions jusqu’au 23 Mars 2026
.
Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flexibility and muscle-strengthening workshop. Registration until March 23, 2026
L’événement Atelier assouplissements et renforcements musculaires Vichy a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations