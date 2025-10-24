Atelier astro-physique astronautes sur la Lune Amilly

Atelier astro-physique astronautes sur la Lune Amilly vendredi 24 octobre 2025.

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Début : 2025-10-24 10:00:00

2025-10-24

Testez vos connaissances sur les propriétés de la Lune afin de devenir un véritable astronaute. Lors d’un voyage Terre-Lune, le vaisseau spatial dans lequel vous vous trouvez, alunit en urgence à 50 km de la base la plus proche. Vous devez donc rejoindre la base à pied. Quels objets emporteriez-vous avec vous pour arriver à bon port ?

Animé par Mathide Gaudel, docteure en astrophysique et médiatrice scientifique, et chercheuse spécialisée dans la formation des étoiles. .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

