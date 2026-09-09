Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier Astrologie » Bien se connaître grâce aux 4 éléments »

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Les 4 éléments sont la base du thème de naissance. Leur répartition montre notre équilibre, nos défis, nos émotions, nos forces et qualités. Étude des 4 éléments, calcul de leur répartition, combinaison des éléments entre eux, comprendre les 4 saisons, se situer dans ce rythme vivant…

09h – 18h Éko-Lieu La Boussole – 8 Le Terme

Participation : 170 € – 130 € (– 26 ans)

Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 / contact@eko-boussole.org .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Atelier Astrologie » Bien se connaître grâce aux 4 éléments «

L’événement Atelier Astrologie » Bien se connaître grâce aux 4 éléments » Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord