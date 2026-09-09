Atelier Astrologie » Bien se connaître grâce aux 4 éléments » Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
samedi 10 octobre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Atelier Astrologie » Bien se connaître grâce aux 4 éléments »
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Les 4 éléments sont la base du thème de naissance. Leur répartition montre notre équilibre, nos défis, nos émotions, nos forces et qualités. Étude des 4 éléments, calcul de leur répartition, combinaison des éléments entre eux, comprendre les 4 saisons, se situer dans ce rythme vivant…
09h – 18h Éko-Lieu La Boussole – 8 Le Terme
Participation : 170 € – 130 € (– 26 ans)
Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 / contact@eko-boussole.org .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Atelier Astrologie » Bien se connaître grâce aux 4 éléments «
L’événement Atelier Astrologie » Bien se connaître grâce aux 4 éléments » Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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