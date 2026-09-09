Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier Astrologie : » Présentation du Signe du Scorpion »

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 19:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Le Signe du Scorpion est à découvrir !

Que vous soyez natifs de ce Signe, qu’il soit à votre Ascendant ou pas, retenez qu’il a quelque chose à vous dire… Dans un jeu d’exposé-partage, découvrez la symbolique du Signe du Scorpion.

Ouvert à tous.

19h, Éko-Lieu La Boussole – 8 Le Terme.

Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 ou contact@eko-boussole.org .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Atelier Astrologie : » Présentation du Signe du Scorpion «

L’événement Atelier Astrologie : » Présentation du Signe du Scorpion » Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord