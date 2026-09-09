Atelier Astrologie « St Denys & l’écriture céleste, une autre histoire de l’Astrologie » Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
jeudi 8 octobre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Atelier Astrologie « St Denys & l’écriture céleste, une autre histoire de l’Astrologie »
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
L’Astrologie est une connaissance, un art et une science très ancienne et très moderne !
Denys a été un passeur entre l’ancienne & la nouvelle Astrologie. Il a donné une clef essentielle pour réussir à vivre l’Astrologie aujourd’hui. Découvrons-la ensemble.
19h Éko-Lieu La Boussole – 8 Le Terme.
Ouvert à tous.
Participation libre & consciente + un temps autour d’un verre.
Sur inscription au 05 53 80 69 13 ou contact@eko-boussole.org .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Atelier Astrologie « St Denys & l’écriture céleste, une autre histoire de l’Astrologie »
L’événement Atelier Astrologie « St Denys & l’écriture céleste, une autre histoire de l’Astrologie » Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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