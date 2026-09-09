Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier Astrologie « St Denys & l’écriture céleste, une autre histoire de l’Astrologie »

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

L’Astrologie est une connaissance, un art et une science très ancienne et très moderne !

Denys a été un passeur entre l’ancienne & la nouvelle Astrologie. Il a donné une clef essentielle pour réussir à vivre l’Astrologie aujourd’hui. Découvrons-la ensemble.

19h Éko-Lieu La Boussole – 8 Le Terme.

Ouvert à tous.

Participation libre & consciente + un temps autour d’un verre.

Sur inscription au 05 53 80 69 13 ou contact@eko-boussole.org .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Atelier Astrologie « St Denys & l’écriture céleste, une autre histoire de l’Astrologie »

L’événement Atelier Astrologie « St Denys & l’écriture céleste, une autre histoire de l’Astrologie » Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord