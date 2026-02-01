Atelier Astronomie et Système solaire Rue de l’Église Cuisery

Atelier Astronomie et Système solaire

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 12:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Venez faire vos premiers pas dans l’exploration du ciel et des mystères de l’Univers. Au cœur de notre planétarium, vous serez plongés dans une expérience immersive qui vous permettra d’observer les étoiles, les constellations et les planètes comme si vous y étiez. Après cette aventure céleste, place à la créativité avec un atelier de fabrication d’un système solaire. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

