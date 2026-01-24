Atelier Astronomie | Fabrique une carte du ciel Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Atelier Astronomie | Fabrique une carte du ciel

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes

Les enfants fabriqueront une carte du ciel pour apprendre à se repérer dans le ciel étoilé. Ils assembleront leur carte du ciel et des maquettes seront utilisées par l’animateur pour comprendre son

fonctionnement.

Animé par l’association d’Astronomie de la Côte basque.

RDV de 10h30 à 12h.

Réservé aux enfants de 7 à 11 ans.

Réservation dès le 27 janvier au 05 59 64 34 43. .

