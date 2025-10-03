Atelier / Astuces faciles et gourmandes pour végétaliser son assiette La Base Marseille

Vendredi 3 octobre, 18h00 La Base Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T21:30:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T21:30:00

Donner aux participant·e·s des idées simples, concrètes et gourmandes pour introduire plus de végétal dans leur alimentation quotidienne – Suivi d’un apéro pour échanger.

La Base 3 rue pierre roche, 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Comment végétaliser son assiette