Atelier Atelier Créatif de Noël Espace Part’AgeS Le PHARE Plérin mercredi 3 décembre 2025.
Espace Part’AgeS Le PHARE 7 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 16:30:00
2025-12-03
Venez créer et/ou peindre des petites figurines en argile pour ajouter une touche perso à votre déco de Noël. A partir de 3 ans pour les enfants accompagnés. Sur inscription auprès de l’espace Part’AgeS. .
Espace Part’AgeS Le PHARE 7 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
