Atelier Atelier Créatif de Noël Espace Part’AgeS Le PHARE Plérin

Atelier Atelier Créatif de Noël

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Venez créer et/ou peindre des petites figurines en argile pour ajouter une touche perso à votre déco de Noël. A partir de 3 ans pour les enfants accompagnés. Sur inscription auprès de l’espace Part’AgeS. .

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

English :

L’événement Atelier Atelier Créatif de Noël Plérin a été mis à jour le 2025-11-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme