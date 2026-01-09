Atelier Atelier Créatif et Relaxant Paysage d’Hiver Maison de la Terre Lantic
Atelier Atelier Créatif et Relaxant Paysage d’Hiver Maison de la Terre Lantic dimanche 8 février 2026.
Atelier Atelier Créatif et Relaxant Paysage d’Hiver
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 12:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Explorez l’art du tressage végétal en créant une hirondelle tréssée, symbole de liberté et de renouveau.
Dès 10 ans. Sur réservation. Par Les Mains Contre Attaques .
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Atelier Créatif et Relaxant Paysage d’Hiver Lantic a été mis à jour le 2026-01-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme