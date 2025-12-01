Atelier Atelier Cuisine et Repas d’Après Noël Espace Part’AgeS Le PHARE Saint-Brieuc

Atelier Atelier Cuisine et Repas d’Après Noël

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-30 14:00:00

fin : 2025-12-30 21:00:00

2025-12-30

14h-17h Atelier cuisine pour préparer le dessert et les boissons du repas d’après Noël.

18h-21h Apéro dinatoire partagé.

Le principe ? Chacun apporte un petit plat salé à partager. Les boissons et desserts seront préparés l’après-midi. Que vous veniez en solo, en famille, entre amis, vous êtes les bienvenus pour passer un moment festif et convivial ensemble.

Atelier sur inscription auprès de l’espace Part’AgeS. .

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

