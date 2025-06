Atelier Atelier Culinaire Cookies Gourmands ! BRIEUC Biscuiterie Caramelerie Yffiniac 25 juin 2025 16:00

Côtes-d’Armor

Début : 2025-06-25 16:00:00

fin : 2025-07-09 18:00:00

2025-06-25

2025-07-09

Ces ateliers ludiques permettront à tous de découvrir les secrets de la pâtisserie tout en s’amusant ! Le tout en totale immersion dans notre atelier de fabrication mesurer les ingrédients, mélanger la pâte, former les cookies et bien sûr, les déguster ensuite !

Guidé pas à pas, chacun pourra choisir parmi une variété d’ingrédients pour personnaliser ses cookies pépites de chocolat, fruits secs, bonbons, etc… Laissez ainsi libre cours à votre imagination et créez des cookies uniques et délicieux ! Ces ateliers culinaires sont parfaits pour une activité en famille, un anniversaires, ou simplement pour passer un bon moment entre amis ! Alors n’hésitez plus, inscrivez vous et vos enfants dès maintenant et devenez ensemble de véritables chefs en herbe ! .

