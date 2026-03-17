Atelier Atelier de mixologie Spécial cocktails printaniers La Grande École Le Havre

Atelier Atelier de mixologie Spécial cocktails printaniers

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23 20:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Apprenez à réaliser des cocktails ensoleillés, aux saveurs du printemps. Une expérience rafraîchissante et haute en couleurs, animée par notre mixologue passionné.

Durée 1h30

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Atelier de mixologie Spécial cocktails printaniers

L’événement Atelier Atelier de mixologie Spécial cocktails printaniers Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie