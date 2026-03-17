Atelier Atelier de mixologie Spécial cocktails printaniers La Grande École Le Havre
Atelier Atelier de mixologie Spécial cocktails printaniers La Grande École Le Havre jeudi 23 avril 2026.
Atelier Atelier de mixologie Spécial cocktails printaniers
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23 20:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Apprenez à réaliser des cocktails ensoleillés, aux saveurs du printemps. Une expérience rafraîchissante et haute en couleurs, animée par notre mixologue passionné.
Durée 1h30
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : Atelier Atelier de mixologie Spécial cocktails printaniers
L’événement Atelier Atelier de mixologie Spécial cocktails printaniers Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie