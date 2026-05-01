Atelier Atelier Participatif et Ludique Espace Part’AgeS Plérin
Atelier Atelier Participatif et Ludique Espace Part’AgeS Plérin mardi 19 mai 2026.
Plérin
Atelier Atelier Participatif et Ludique
Espace Part’AgeS 7 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-05-19 12:00:00
Date(s) :
2026-05-19 2026-05-23
Atelier participatif sur jeu de plateau pour découvrir l’IA et ses usages, avec Jean-Michel Rebours, conseiller numérique.
À partir de 10 ans. Sur réservation auprès de l’espace Part’AgeS. .
Espace Part’AgeS 7 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
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English :
L’événement Atelier Atelier Participatif et Ludique Plérin a été mis à jour le 2026-04-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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