Atelier Atelier Participatif et Ludique Espace Part’AgeS Plérin

Plérin

Atelier Atelier Participatif et Ludique

Espace Part’AgeS 7 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 10:00:00

fin : 2026-05-19 12:00:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-23

Atelier participatif sur jeu de plateau pour découvrir l’IA et ses usages, avec Jean-Michel Rebours, conseiller numérique.

À partir de 10 ans. Sur réservation auprès de l’espace Part’AgeS. .

Espace Part’AgeS 7 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

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English :

L’événement Atelier Atelier Participatif et Ludique Plérin a été mis à jour le 2026-04-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme