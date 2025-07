Atelier Atout Handicap – Rennes Agence RENNES CENTRE Rennes

Atelier Atout Handicap – Rennes
Jeudi 18 décembre, 08h00
Ille-et-Vilaine

Atelier d’échanges et de conseils à destination des bénéficiaires de l’obligation d’emploi :- Communiquer positivement sur le handicap- Aborder le handicap en entretien- Faire du handicap un atout dans le cadre d’un recrutement.

Début : 2025-12-18T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T11:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/470547

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine