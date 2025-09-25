Atelier Atout Handicap – Rennes Agence RENNES NORD Rennes

Atelier d’échanges et de conseils à destination des bénéficiaires de l’obligation d’emploi :- Communiquer positivement sur le handicap- Aborder le handicap en entretien- Faire du handicap un atout dans le cadre d’un recrutement.

Début : 2025-09-25T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-25T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES NORD 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine