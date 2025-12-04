Atelier Atout Handicap – Rennes Agence RENNES NORD Rennes Jeudi 4 décembre, 08h00 Ille-et-Vilaine

Atelier d’échanges et de conseils à destination des bénéficiaires de l’obligation d’emploi : – Communiquer positivement sur le handicap – Aborder le handicap en entretien – Faire du handicap un atout dans le cadre d’un recrutement.

Début : 2025-12-04T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T11:00:00.000+01:00

Agence RENNES NORD 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine