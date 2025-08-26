Atelier Atout Handicap – Rennes Agence RENNES NORD Rennes
Atelier Atout Handicap – Rennes Agence RENNES NORD Rennes Jeudi 18 décembre, 08h00 Ille-et-Vilaine
Atelier d’échanges et de conseils à destination des bénéficiaires de l’obligation d’emploi :- Communiquer positivement sur le handicap- Aborder le handicap en entretien- Faire du handicap un atout dans le cadre d’un recrutement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-18T08:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-18T11:00:00.000+01:00
https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/470547
Agence RENNES NORD 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine