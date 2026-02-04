Atelier Atout Handicap – Rennes Agence RENNES NORD Rennes
Atelier Atout Handicap – Rennes Agence RENNES NORD Rennes Jeudi 19 février, 09h00 Ille-et-Vilaine
Atelier d’échanges et de conseils à destination des bénéficiaires de l’obligation d’emploi : – Communiquer positivement sur le handicap – Aborder le handicap en entretien – Faire du handicap un atout
Atelier d’échanges et de conseils à destination des bénéficiaires de l’obligation d’emploi : – Communiquer positivement sur le handicap – Aborder le handicap en entretien – Faire du handicap un atout dans le cadre d’un recrutement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-19T09:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-19T12:00:00.000+01:00
https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/561637
Agence RENNES NORD 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine