Atelier : Attention, jouet méchants ! Musée du Jouet Colmar

Atelier : Attention, jouet méchants ! Mercredi 20 août, 14h30 Musée du Jouet Haut-Rhin

2€ + billet d’entrée au musée – Inscription obligatoire à l’adresse contact.museejouet@colmar.fr jusqu’au lundi 18 août à 17h – 12 places disponibles

2025-08-20T14:30:00 – 2025-08-20T16:00:00

2025-08-20T14:30:00 – 2025-08-20T16:00:00

Qui a dit que s’amuser avec ses jouets était sans danger ? Coupures, brûlures, électrisation, produits toxiques et plein d’autres dangers guettent les enfants avec les jeux anciens ! Après une découverte de l’exposition BAN ! Les jouets interdits, chacun pourra réaliser son propre jouet mécanique cartonné illustrant un danger.

Musée du Jouet 40 rue Vauban 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389419310 https://www.museejouet.com/fr/ https://www.facebook.com/museedujouet.colmar;https://www.instagram.com/museejouetcolmar/ [{« type »: « email », « value »: « contact.museejouet@colmar.fr »}] Sur trois niveaux et avec plus de 1000 jouets exposés, le Musée du Jouet propose une vaste collection de jouets du 19ème siècle à nos jours. Ouvert depuis 1993 et aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le musée accueille petits et grands pour une visite ludique et thématique, des jouets qui ont marqué notre enfance.

Des tables de jeux, des consoles ainsi que des jeux de société grand format, sont mises à disposition. Tous les ans, le musée met en avant dans un espace entièrement scénarisé, une exposition temporaire qui regroupe une sélection de jouets autours d’une thématique dédiée. Janvier à Novembre 10h-17h sauf les mardis (fermeture) Juillet-Août et Décembre tous les jours 10h-18h Pendant les petites vacances scolaires des trois zones françaises tous les jours 10h-18h Ouvert les mardis des marchés de Noël. Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

Après une découverte de l’exposition BAN ! Les jouets interdits, chacun pourra réaliser son propre jouet mécanique cartonné illustrant un danger. atelier atelier enfant

