Atelier Attrape-rêve à 4 mains (Parent-Enfant) Atelier de Tatiana Simmen Liesle
Atelier Attrape-rêve à 4 mains (Parent-Enfant) Atelier de Tatiana Simmen Liesle mercredi 15 avril 2026.
Atelier Attrape-rêve à 4 mains
(Parent-Enfant)
Atelier de Tatiana Simmen 9 Rue Félix Gaffiot Liesle Doubs
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 11:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Atelier création d’un attrape-rêve up-cyclé à 4 mains.
Durée 1h30 enfant à partir de 6 ans
Tarif par binôme parent-enfant 40€ (matériel fourni)
Lors de cet atelier en binôme (parent-enfant) vous aurez tout le loisir de discuter, de vous écouter et de littéralement nouer des liens ensemble pour créer un bel attrape-rêve bohème à 4 mains, le tout en revalorisant une matière première recyclée vieux vêtements, chutes de tissus, bijoux cassés, etc… .
Atelier de Tatiana Simmen 9 Rue Félix Gaffiot Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 52 43 57 25 tat.creation@gmail.com
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English : Atelier Attrape-rêve à 4 mains
(Parent-Enfant)
L’événement Atelier Attrape-rêve à 4 mains
(Parent-Enfant) Liesle a été mis à jour le 2026-03-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)