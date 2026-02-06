Atelier Attrape rêves Forgeneuve Meuzac

Atelier Attrape rêves

Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : 5.1 – 5.1 – 5.1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Selon une croyance populaire, l’attrape-rêve empêche les cauchemars de venir perturber le sommeil. Ils sont capturés dans ses filets et brûlés aux premières lueurs du jour. Sur inscription .

Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Attrape rêves

L’événement Atelier Attrape rêves Meuzac a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Briance Sud Haute-Vienne