Atelier Attrape rêves Forgeneuve Meuzac
Atelier Attrape rêves Forgeneuve Meuzac vendredi 13 février 2026.
Atelier Attrape rêves
Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac Haute-Vienne
Tarif : 5.1 – 5.1 – 5.1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Selon une croyance populaire, l’attrape-rêve empêche les cauchemars de venir perturber le sommeil. Ils sont capturés dans ses filets et brûlés aux premières lueurs du jour. Sur inscription .
Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Attrape rêves
L’événement Atelier Attrape rêves Meuzac a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Briance Sud Haute-Vienne