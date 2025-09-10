Atelier attrape-rêves Galerie des curiosités Larraincy Puchay

Atelier attrape-rêves Galerie des curiosités Larraincy Puchay mercredi 10 septembre 2025.

Atelier attrape-rêves

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 15:00:00

fin : 2025-09-10 16:30:00

Date(s) :

2025-09-10

Mad’Elfik vous accueille dans son atelier-boutique L’Antre Deux Mondes et met ses 20 ans d’expérience artistique à votre service. Créez votre attrape-rêves personnalisé avec vos couleurs préférées et initiez vous à la peinture sur bois.

Dès 4ans Tout niveau .

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 80 21 06 65 madelfik.art@gmail.com

English : Atelier attrape-rêves

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier attrape-rêves Puchay a été mis à jour le 2025-08-29 par Vexin Normand Tourisme