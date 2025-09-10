Atelier attrape-rêves Galerie des curiosités Larraincy Puchay
Atelier attrape-rêves
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l'Église Puchay
Début : 2025-09-10 15:00:00
fin : 2025-09-10 16:30:00
2025-09-10
Mad’Elfik vous accueille dans son atelier-boutique L’Antre Deux Mondes et met ses 20 ans d’expérience artistique à votre service. Créez votre attrape-rêves personnalisé avec vos couleurs préférées et initiez vous à la peinture sur bois.
Dès 4ans Tout niveau .
+33 6 80 21 06 65 madelfik.art@gmail.com
