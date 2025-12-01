Atelier Attrape Rythme du jeu à la musique à la BIG Place Noël Poujade Gourdon
Atelier Attrape Rythme du jeu à la musique à la BIG Place Noël Poujade Gourdon samedi 20 décembre 2025.
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot
Gratuit
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 16:00:00
2025-12-20 2025-12-23
Venez vous initier à la musique par le jeu avec Stéphane Routtier. Les instruments sont mis à disposition. .
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92
English :
Learn to play music with Stéphane Routtier
