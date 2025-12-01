Atelier Attrape Rythme du jeu à la musique à la BIG Place Noël Poujade Gourdon

Atelier Attrape Rythme du jeu à la musique à la BIG

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Gratuit

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

2025-12-20 2025-12-23

Venez vous initier à la musique par le jeu avec Stéphane Routtier

Venez vous initier à la musique par le jeu avec Stéphane Routtier. Les instruments sont mis à disposition.

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie

English :

Learn to play music with Stéphane Routtier

