Atelier attrape soleil à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon samedi 18 octobre 2025.
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Venez créer votre propre attrape soleil féérique tout le matériel est inclus !
Amenez votre joie et votre bonne humeur et Céline s’occupera de tout le reste .
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr
