Atelier attrape soleil à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon

Atelier attrape soleil à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon samedi 18 octobre 2025.

Atelier attrape soleil à la Petite Cabane

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Venez créer votre propre attrape soleil féérique tout le matériel est inclus !

Amenez votre joie et votre bonne humeur et Céline s’occupera de tout le reste .

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr

English : Atelier attrape soleil à la Petite Cabane

German : Atelier attrape soleil à la Petite Cabane

Italiano :

Espanol : Atelier attrape soleil à la Petite Cabane

L’événement Atelier attrape soleil à la Petite Cabane Galgon a été mis à jour le 2025-10-09 par OT du Fronsadais