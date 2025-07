Atelier « Au bon marché » Petit-Caux

Atelier « Au bon marché » Petit-Caux mardi 29 juillet 2025.

Atelier « Au bon marché »

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 15:30:00

fin : 2025-08-12 16:30:00

Date(s) :

2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Après avoir découvert l’exposition temporaire « Les vitrines orphelines La France sillonnée par Franck Delautre », pars à la rencontre des commerces représentés dans le musée et fais ton marché !

Pour les + de 6ans

Après avoir découvert l’exposition temporaire « Les vitrines orphelines La France sillonnée par Franck Delautre », pars à la rencontre des commerces représentés dans le musée et fais ton marché !

Pour les + de 6ans .

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairie-petit-caux.fr

English : Atelier « Au bon marché »

After discovering the temporary exhibition « Les vitrines orphelines La France sillonnée par Franck Delautre », go and meet the shops represented in the museum and do your shopping!

For children over 6

German :

Nachdem du die Sonderausstellung « Les vitrines orphelines La France sillonnée par Franck Delautre » (Die verwaisten Schaufenster Frankreich von Franck Delautre durchstreift) gesehen hast, mach dich auf den Weg zu den im Museum vertretenen Geschäften und kaufe ein!

Für Kinder ab 6 Jahren

Italiano :

Dopo aver scoperto la mostra temporanea « Les vitrines orphelines La France sillonnée par Franck Delautre », andate a conoscere i negozi rappresentati nel museo e fate shopping!

Per i bambini di età superiore ai 6 anni

Espanol :

Después de descubrir la exposición temporal « Les vitrines orphelines La France sillonnée par Franck Delautre », vaya a conocer los comercios representados en el museo y ¡haga sus compras!

Para niños mayores de 6 años

L’événement Atelier « Au bon marché » Petit-Caux a été mis à jour le 2025-07-25 par Seine-Maritime Attractivité