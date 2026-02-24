Atelier Au bout du fil Les semaines de la petite enfance Châteaulin

Atelier Au bout du fil Les semaines de la petite enfance

Run ar Puns Châteaulin Finistère

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Atelier Au bout du fil par Marion Perrier, musicienne, compagnie Ô gué !

Atelier-performance en lien avec l’univers poétique et musical d’OKA. Après une petite forme spectaculaire, Au bout du fil se poursuit par une exploration collective comme une conversation en corps, en son et en chanson entre tous les participants par le biais de la voix et la manipulation d’instruments et de matières sonores naturelles.

Pour les 6 mois 3 ans accompagnés. Durée 35 min. Gratuit, sur inscription .

Run ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 81 01 76

