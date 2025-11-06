Atelier « au cœur de la mare » avec Mickaël Jourdan Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes Samedi 7 février 2026, 14h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

L’illustrateur rennais Mickaël Jourdan, à l’univers tendre et minimaliste, accompagne cette saison la bibliothèque pour créer une installation participative.

Pour cet atelier en présence de l’artiste, sur le thème de la biodiversité. les enfants découvriront et s’inspireront de son univers pour créer, dessiner leurs propres animaux, insectes, végétations des fonds de la mare.

Début : 2026-02-07T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T19:00:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine