Atelier au Coeur du Verre Bourges samedi 14 février 2026.

12 Place Etienne Dolet Bourges Cher

Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 16:30:00

2026-02-14

Initiez-vous à l’art du verre et du vitrail lors d’un atelier créatif et ludique, à l’occasion de la Saint-Valentin.
À l’occasion de la Saint-Valentin, la Cour du patrimoine de Bourges propose un atelier original pour découvrir l’univers du verre et des vitraux. Après une introduction à l’histoire et aux techniques du vitrail, les participants seront invités à réaliser un petit cœur en vitrail, qu’ils pourront emporter en souvenir.
Accessible dès 9 ans, cet atelier est une belle opportunité de s’initier à un savoir-faire artisanal tout en laissant libre cours à sa créativité, dans un cadre patrimonial remarquable.
Inscription obligatoire. 6  .

12 Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38  maisondesmusees@ville-bourges.fr

Introduce yourself to the art of glass and stained glass in a fun and creative workshop on the occasion of Valentine's Day.

