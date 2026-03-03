Atelier au Craft 3-6 ans en duo Coulaaaaage! CRAFT Limoges

Atelier au Craft 3-6 ans en duo Coulaaaaage!

CRAFT 142 Avenue Émile Labussière Limoges Haute-Vienne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Pendant les vacances scolaires, le CRAFT propose des ateliers céramiques pour profiter d’un moment complice en duo ! (un adulte et un enfant). Après une visite du lieu, laisse libre cours à ta créativité et viens découvrir la technique du coulage de barbotine.

De 3 à 6 ans. Accompagnant majeur obligatoire en formule duo. Réservation par téléphone ou par mail (en lien). .

