Atelier au Craft 6-14 ans en duo Voeux de feu CRAFT Limoges

Atelier au Craft 6-14 ans en duo Voeux de feu
CRAFT 142 Avenue Émile Labussière Limoges Haute-Vienne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Durant les vacances scolaires, le CRAFT propose des ateliers céramiques pour profiter d’un moment complice en duo ! Après une visite du lieu, laissez libre cours à votre créativité et venez déclarer votre flamme lors de cet atelier de modelage sur porcelaine plastique.
De 6 à 14 ans. Accompagnant majeur obligatoire en formule duo. Réservation par téléphone ou par mail (en lien). .
CRAFT 142 Avenue Émile Labussière Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 17 17 coordination@craft-limoges.org
English : Atelier au Craft 6-14 ans en duo Voeux de feu
