Atelier au fil des émotions Chez Job Quessoy

Chez Job 14 Rue Jean Pinault Quessoy Côtes-d'Armor

17 septembre 2025 09:30:00

17 septembre 2025 12:30:00

2025-09-17

Venez coudre ensemble un dé en tissu ! Il représentera différentes émotions (joie, colère, peur, tristesse…). Vous apprendrez ensuite à l'utiliser à travers des jeux simples, pour mieux reconnaître et partager ce que chacun ressent.

A partir de 5 ans .

Chez Job 14 Rue Jean Pinault Quessoy 22120 Côtes-d'Armor Bretagne +33 6 20 86 00 76

