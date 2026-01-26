Atelier Au fil des mains Kéroulas Saint-Pol-de-Léon
Atelier Au fil des mains Kéroulas Saint-Pol-de-Léon mardi 3 février 2026.
Atelier Au fil des mains
Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 14:30:00
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Envie de créer de vos mains ? Rejoignez notre nouvel atelier pour donner vie à des doudous en chaussettes, pour échanger vos patrons de couture, de tricot, de crochet, etc…. Si vous êtes débutant, venez apprendre avec des personnes expérimentées qui veulent transmettre leur savoir-faire.
Tous les premiers mardis du mois.
Sans inscription. .
Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Au fil des mains
L’événement Atelier Au fil des mains Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-01-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX