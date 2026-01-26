Atelier Au fil des mains Kéroulas Saint-Pol-de-Léon

Atelier Au fil des mains

Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 14:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Envie de créer de vos mains ? Rejoignez notre nouvel atelier pour donner vie à des doudous en chaussettes, pour échanger vos patrons de couture, de tricot, de crochet, etc…. Si vous êtes débutant, venez apprendre avec des personnes expérimentées qui veulent transmettre leur savoir-faire.

Tous les premiers mardis du mois.

Sans inscription. .

Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Au fil des mains

L’événement Atelier Au fil des mains Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-01-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX