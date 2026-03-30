Atelier au FRAC 6-11ans Masques de créatures FRAC Limoges

Atelier au FRAC 6-11ans Masques de créatures

FRAC 17 bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Le Frac-Artothèque vous invite à fabriquer vos propres masques à l’aide de bandes plâtrées. Après une courte visite de l’exposition, vous serez guidés pas à pas pour donner forme à de gentils monstres ou à d’autres animaux imaginaires. Entre découverte artistique et plaisir de manipuler la matière, chaque enfant repartira avec une création originale.

Fabriquer un masque vous aura ouvert l’appétit ? Prolongez votre visite au Frac-Artothèque par une pause goûter au Café-Lecture, autour d’une boisson et d’un encas sucré.

Sur inscription par téléphone, par mail ou via le formulaire en lien. Atelier réservé aux enfants de 6 à 11 ans . 6 participants minimum atelier limité à 12 participants. .

FRAC 17 bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 14 09 00 reservation@fracarto.fr

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English :

L’événement Atelier au FRAC 6-11ans Masques de créatures Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par Terres de Limousin