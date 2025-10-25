Atelier Au Goût de l’Automne La Grande École Le Havre

Atelier Au Goût de l’Automne

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-25 10:00:00

Plongez dans les saveurs chaleureuses et réconfortantes de l’automne avec notre cheffe Sabrina.

Un moment gourmand et convivial pour apprendre à cuisiner des recettes de saison, riches en couleurs et en parfums… à savourer sans modération !

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

