Atelier au jardin Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 13 septembre 2025.

Venez en famille ou quel que soit votre âge à cet atelier de septembre, avec l’association Vergers Urbains ! Celle-ci a redessiné le jardin participatif en 2020, a planté ses petits fruitiers et fait l’architecture de nos bacs.

Activités intergénérationnelles avec l’association Vergers Urbains
Le samedi 13 septembre 2025
de 10h30 à 12h00
gratuit

Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 101 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR