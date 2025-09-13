Atelier au jardin Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Atelier au jardin Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 13 septembre 2025.

Venez en famille ou quel que soit votre âge à cet atelier de septembre, avec l’association Vergers Urbains ! Celle-ci a redessiné le jardin participatif en 2020, a planté ses petits fruitiers et fait l’architecture de nos bacs.

Activités intergénérationnelles avec l’association Vergers Urbains

Le samedi 13 septembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 101 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T13:30:00+02:00

fin : 2025-09-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-13T10:30:00+02:00_2025-09-13T12:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR