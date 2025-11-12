Atelier Au jardin Chartres

Atelier Au jardin

Rue des Petites Filles-Dieu Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12 16:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Dans le cadre du partenariat entre la Ville et la Société d’horticulture d’Eure-et-Loir, les ateliers Au jardin sont organisés, à raison d’un mercredi par mois, au jardin partagé de l’île Hébert.

Gratuits et ouverts au public, ils sont l’occasion de participer à des activités de plantations et d’entretien des végétaux et de parfaire ses connaissances en matière d’horticulture. Les places sont limitées à 15/20 personnes par atelier. Apportez vos outils, si possible (gants ou sécateur). Rendez-vous fixé à l’île Hébert, face n°68 de la rue des Petites-Filles-Dieu. .

Rue des Petites Filles-Dieu Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 03 12 08 08 societehorticulture28@gmail.com

English :

As part of the partnership between the town and the Société d?horticulture d?Eure-et-Loir, In the Garden workshops are organized one Wednesday a month at the Ile Hébert shared garden.

German :

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Stadt und der Société d’horticulture d’Eure-et-Loir werden die Workshops Au jardin (Im Garten) an einem Mittwoch pro Monat im Gemeinschaftsgarten auf der Ile Hébert organisiert.

Italiano :

Nell’ambito del partenariato tra la città e la Société d’horticulture d’Eure-et-Loir, un mercoledì al mese vengono organizzati i laboratori In the Garden nel giardino comune dell’Ile Hébert.

Espanol :

En el marco de la colaboración entre la ciudad y la Sociedad de Horticultura de Eure-et-Loir, un miércoles al mes se organizan talleres En el jardín en el jardín común de la isla Hébert.

