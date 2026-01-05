Atelier Au jardin Chartres

Atelier Au jardin

Mercredi 2026-02-25 14:00:00

2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

Dans le cadre du partenariat entre la Ville et la Société d’horticulture d’Eure-et-Loir, les ateliers Au jardin sont organisés, à raison d’un mercredi par mois, au jardin partagé de l’île Hébert.

Gratuits et ouverts au public, ils sont l’occasion de participer à des activités de plantations et d’entretien des végétaux et de parfaire ses connaissances en matière d’horticulture. Les places sont limitées à 15/20 personnes par atelier. Apportez vos outils, si possible (gants ou sécateur). Rendez-vous fixé à l’île Hébert, face n°68 de la rue des Petites-Filles-Dieu. .

Rue des Petites Filles-Dieu Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 03 12 08 08 societehorticulture28@gmail.com

As part of the partnership between the town and the Société d?horticulture d?Eure-et-Loir, In the Garden workshops are organized one Wednesday a month at the Ile Hébert shared garden.

